Genoa, Andreazzoli resta. Samp, caccia a Gattuso ma è pronto De Biasi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Colpo di scena in casa, che confermadopo alcuni contatti con altri allenatori, trattative continue in casache vuolema temendo un rifiuto incontra. La giornata delle squadre di calcio genovesi è iniziata ancora all'insegna del toto allenatori e dopo ore convulse, con notizie nuove ma smentite, come quella di un contatto dei rossoblù con l'ex, segna una prima decisione, quella diche ha scelto di affidare domani la ripresa degli allenamenti ad Andreazzoli, che dopo essersi chiarito è stato confermato. Oggi i massimi dirigenti rossoblù hanno valutato attentamente l'ipotesi esonero del tecnico, tanto che la seduta prevista per il pomeriggio è stata annullata, alla fine è arrivata la conferma per l'allenatore toscano. Questo nonostante le voci di contatti con molti tecnici tra cui Gattuso eSull'altro fronte cittadino la Sampdoria vuole Gattuso che però prende tempo. Così i dirigenti incontrano Gianni De Biasi. Dopo l'addio a Eusebioil sondaggio con Gattuso nel weekend ha dato fumata grigia. In giornata ci sarebbe stato un colloquio tra l'ex Milan e il presidenteche garantisce un biennale a cifre importanti ma Gattuso vuole riflettere ancora. Mentre in mattinata il dsha avuto un incontro con De Biasi che ha dato la sua disponibilità.