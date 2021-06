Sassuolo, c'è l'accordo: ecco Dionisi come erede di De Zerbi

Rottura con l'Empoli e accordo col Sassuolo. Alessio Dionisi, classe '80, è stato scelto dal club neroverde come erede di De Zerbi. La società emiliana ha battuto così la concorrenza della Sampdoria, da tempo in contatto con il manager toscano. Dionisi potrebbe essere sostituito all'Empoli proprio da Andreazzoli. Per l'ex allenatore della Roma si tratterebbe di un ritorno.