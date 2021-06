Panchina Sampdoria, ultimatum a Dionisi. Vieira resta l'alternativa

Sono ore decisive per la panchina della Sampdoria. Il club blucerchiato, infatti, aspetterà fino a domani Dionisi, scelto come successore di Ranieri ma ancora sotto contratto con l'Empoli. Come è noto, l'ostacolo è rappresentato dall'indennizzo economico richiesto dal presidente Corsi, che Ferrero non ha intenzione di versare.

Le sensazioni restano così negative, con il piano B già pronto: si tratta di Patrick Vieira, ex centrocampista di Juve e Inter, offerto nei giorni scorsi da un noto intermediario. Giornata importante anche per la panchina del Brescia, con Pippo Inzaghi ormai vicinissimo a diventare il nuovo manager delle Rondinelle.