Ritiro Roma, Dan e Ryan Friedkin presenti alla seduta pomeridiana con Dybala in campo

Non potevano mancare. E così, quando l'allenamento era iniziato da qualche minuto, dalla curva che anticipa l'arrivo all'Estadio Municipal de Albufeira, è sbucato il Van che sta traportando i Friedkin in questi primi giorni in Portogallo. Dalla vettura sono così scesi Dan (cappelletto verde con visiera) e Ryan che sono subito entrati per assistere alla seduta pomeridiana con Dybala in campo. L'arrivo dell'argentino ha regalato una scossa di entusiasmo non solo nella tifoseria a Roma ma anche qui in Algarve. Nonostante le sedute continuino ad essere chiuse, da ieri curiosi, perlopiù bambini, si affacciano dalle parti dell'impianto cercando di strappare una foto con la Joya. Continua ad essere molto rigido il servizio d'ordine che non permette di salire sulle collinette adiacenti che garantiscono una visuale del campo di gioco. Anche nella giornata odierna, Paulo ha svolto perlopiù lavoro individuale. Sabato 23, ultimo impegno contro il Nizza, si avvicina. La speranza è quella di giocare qualche minuto.