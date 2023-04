Allegri punta il secondo posto. «Il -15 ci ha condizionato. Niente alibi, ora prendiamo la Lazio»

La Juve ha messo nel mirino tre avversarie. Intanto il Napoli domani sera in campionato, poi la Lazio nella corsa al secondo posto, l’Inter nella semifinale di ritorno in Coppa Italia, con tutte le incertezze di una classifica che è stata e sarà ancora pesantemente condizionata dalla nuova sentenza della Corte federale d’Appello. «Non so se il campionato è regolare oppure no - spiega Allegri alla vigilia del Napoli -, noi abbiamo fatto quello che era possibile fare dopo che ci han tolto i 15 punti. E’ normale ci siano stati condizionamenti, ma non voglio alibi. I punti dobbiamo farli sul campo e farne più possibile perché l’obiettivo è giocare la Champions League l’anno prossimo. Dobbiamo andare a prendere la Lazio al secondo posto».

PENALIZZAZIONE «Dopo il -15 abbiamo dovuto resettare tutto, fare uno sforzo mentale per riadattarci a quella che era in quel momento la classifica e cercare di risalire piano piano la china. Nel frattempo avevamo Europa League e Coppa Italia: quello è che è stato fatto è stato fatto bene, ma ora dobbiamo fare meglio da qui alla fine. Abbiamo la possibilità di andare in finale di Coppa Italia ed Europa League».

NAPOLI «Non c’è voglia di riscatto, c’è voglia di battere il Napoli capolista. È una squadra forte, lo ha dimostrato in Italia e in Europa. Ha ucciso il campionato e ha tenuto un ruolino di marcia impressionante. Sta facendo un campionato straordinario e meritatamente sta vincendo lo scudetto. Napoli Milan è stata bellissima, di alto livello tecnico. Il Napoli è in un’ottima condizione fisica e mentale domani avrà voglia di rivalsa per l’eliminazione dalla Champions».

VLAHOVIC E BREMER «Non sono preoccupato, Dusan stamattina ha fatto un buon allenamento. L’ho visto più sereno. È un percorso di crescita, ha trovato difficoltà quest’anno ma non è diventato un giocatore scarso. È un grande giocatore, deve rimanere sereno e tranquillo perché non è responsabile della Juventus, tutta la squadra lo è. Bremer non ha niente però devo vedere come sta. Rugani e Bonucci stanno bene, quindi eventualmente giocherà uno dei due. De Sciglio è a completa disposizione. Rabiot è cresciuto molto, ha ancora margini di miglioramento ma sta facendo una stagione straordinaria».