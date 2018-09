Cristiano Ronaldo sfida l'amico Carlo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Cristiano Ronaldo e Carlo Ancelotti sono il meglio del campionato italiano, due fuoriclasse che hanno scelto Juve e Napoli con un solo obiettivo: vincere. Portano in dote esperienza, trofei, caratura internazionale, un rapporto sincero sbocciato al Real e alzano drasticamente il tasso qualitativo delle due squadre che negli ultimi anni si sono date battaglia per lo scudetto, scavando un solco verso la concorrenza. Il Superclassico italiano arrivo nel momento giusto per capire se – come sembra – sarà ancora una volta il Napoli l’anti Juve, l’unica in grado di reggere il ritmo dei bianconeri da qui alla fine. Tre punti di vantaggio in classifica alla settima giornata (e un calendario più abbordabile) sono briciole, ma Allegri vola a punteggio pieno, sulle ali di una rosa allestita per arrivare in fondo alla Champions e una panchina che giocherebbe titolare praticamente ovunque. Ancelotti ha impiegato poco per calarsi nella realtà di un Napoli che ha ritrovato nuovi stimoli e si è risintonizzato subito sulla lunghezza d’onda del suo allenatore: i giocatori sono gli stessi dell’anno scorso ma è un’altra squadra, capace di meravigliare (come nel primo tempo contro il Torino) e gestire il turnover. Non lo dirà mai apertamente, ma è evidente che Allegri oggi avrebbe preferito affrontare il Napoli di Sarri, perché in questi anni aveva imparato a conoscerlo, interpretarlo e disinnescarlo (quasi sempre).Mentre Ancelotti è un’incognita; troppo scafato per non sapere quanto valga il primo scontro al vertice della stagione, soprattutto dal punto di vista mentale. L’anno scorso allo Stadium la differenza la fece la zuccata di Koulibaly, questa sera la giocata decisiva potrebbe arrivare dalla panchina: Allegri e Ancelotti alla vigilia si studiano, fanno pretattica e provano ad anticipare uno le mosse dell’altro. Piuttosto scontate in attacco: da una parte Cristiano Ronaldo – già tre gol e la voglia di spaccare il mondo – abituato a decidere le partite che contano. Dall’altra Insigne in stato di grazia, mai decisivo come in questo inizio di stagione con 5 reti in 6 partite di campionato. Nella Juve dovrebbe star fuori Dybala, con Bernardeschi, CR7 e Mandzukic nel tridente offensivo. A centrocampo il cervello di Pjanic e i muscoli di Emre Can e Matuidi, ma occhio alla variabile 3-5-2 rispolverata contro il Bologna. L’unico dubbio di Ancelotti è a centrocampo con ballottaggio Zielinski- Verdi a sinistra, Callejon a destra, in mezzo Hamsik e Allan. Davanti Mertens e Insigne, i folletti per scardinare gli armadi Bonucci e Chiellini. «Non firmo per un pareggio». Ancelotti alla vigilia trasmette la serenità di chi ha piena consapevolezza nei propri mezzi. «Allegri? Ha esperienza e praticità, è un grande allenatore». Stima ricambiata da Max che lo definisce un maestro, un professore. «Ancelotti è il più vincente, ha vinto molto, io molto meno. Guardavo il suo palmares, a un certo punto ho smesso perché ha vinto troppo, si fermasse un attimo…». E mentre sorride accenna un’alzata un sopracciglio.