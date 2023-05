Allegri punta Sarri: «Obiettivo il secondo posto della Lazio. Domani Rabiot riposa, Di Maria è recuperato»

La Juve domani sera affronta il Lecce allo Stadium per mettere alle spalle un aprile disastroso, con appena due vittorie, una sola in campionato contro il Verona. L’obiettivo è la qualificazioni in Champions e il secondo posto della Lazio. «La squadra ha una buona condizione, il fattore mentale fa la differenza. Partiamo dietro la Lazio, il nostro obiettivo è raggiungerla al secondo posto. Il Lecce vuole rimanere in Serie A e dobbiamo essere bravi, concentrati e rispettosi».

BILANCI «Si fanno a fine anno. Abbiamo due obiettivi, uno dei primi 4 posti e l’Europa League. Poi vedremo. Ci sono state cose positive e negative. È stata un’annata in cui abbiamo avuto vicissitudini».

RABIOT E DI MARIA – «Adrien anche l’altro giorno a Bologna ha fatto una partita importante, domani è possibile che riposi. Anche Alex Sandro potrebbe rifiatare. Di Maria sta bene, gli è passato il dolore alla caviglia e domani può essere della partita. È straordinario, ci aspettiamo tanto da lui come da tutti. Ognuno si deve mettere a disposizione della squadra, lui può fare la differenza in una partita».

VLAHOVIC «Sta bene, è entrato a Bologna e domani deciderò se farlo partire titolare o meno. Ma sono contento fino a questo momento di quello che ha fatto»

RINNOVI «Quello che succederà la prossima stagione ci penseremo a bocce ferme. Non sappiamo in questo momento se giochiamo la Champions, che è il nodo cruciale. Se la giochi è un discorso, se non la giochi è un altro sul fatto della programmazione. Dobbiamo concentrarci su quello che dobbiamo fare. Mancano 32 giorni a fine stagione, dobbiamo concentrarsi su quello».