Juventus, da Pochettino a Guardiola: ecco la lista del post Allegri

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il futuro della Juventus è adesso, il comunicato sul sito della società bianconera ha ufficializzato la corsa alla successione di Max Allegri in panchina. I nomi sono tanti e le certezze al momento pochissime, la sensazione è che la dirigenza proverà a portare a Torino un allenatore di altissimo livello ed esperienza, prima di prendere in considerazione le alternative italiane. Il sogno mai tramontato ma al momento quasi impossibile è Pep Guardiola, blindato con un contratto al 2021 dal City, sondati anche Pochettino (ma c’è la clausola e una richiesta di stipendio da 20 milioni circa), Deschamps (difficile che abbandoni la Francia a un passo dagli Europei2020), Klopp e soprattutto Mourinho, forte dei buoni rapporti con Agnelli negli ultimi anni. Poi ci sono le alternative nostrane con meno esperienza internazionale ma decisamente più alla portata. Il primo nome è quello di Simone Inzaghi molto vicino a Paratici, Conte al momento non sembra un’opzione percorribile: è a un passo dall’Inter e Agnelli non ha mai digerito l’addio del 2014. Suggestivo ma poco in stile Juventus Mihajlovic, con troppa poca esperienza in Europa, così come per Gasperini. La dirigenza juventina è al lavoro, è arrivato il momento delle scelte.