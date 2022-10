Allegri avvisa la Juve: «Se affrontiamo l'Empoli in modo superficiale andiamo a sbattere il muso»

Continuità di risultati e prudenza con i rientri, le due certezze di Max Allegri alla vigilia dell’Empoli. Serve un’altra vittoria dopo quella nel derby per scalare la classifica, e non c’è fretta di rivedere in campo Chiesa e Pogba, dopo i due lunghissimi stop. «Chiesa e Pogba non li abbiamo, Federico ha fatto due allenamenti con la squadra - conferma Max in conferenza -, sabato mattina organizzeremo un’amichevole per vedere come si muove in campo. Paul si è allenato molto parzialmente con la squadra. Non correte con la fantasia, domani non sarà una partita semplice. Vlahovic contro il Toro ha giocato una delle migliori partite tecnicamente, Kean sta crescendo, sta meglio fisicamente e si rende disponibile per la squadra. Per ottenere i risultati ci vuole disponibilità da parte di tutti.

Da derby ho avuto ottimi segnali ma dobbiamo dare seguito con l’Empoli». Ancora parecchi dubbi sulla formazione: «McKennie viene da 11 partite una dietro l’altra, devo valutare se continuare con McKennie-Rabiot-Locatelli-Paredes oppure toglierne uno e metterne uno da un’altra parte. Per riuscire a battere l’Empoli bisogna mettersi al pari loro. Se pensiamo domani di andare in campo e batterlo con superficialità, sbattiamo il muso.

Abbiamo subito 7 gol, siamo abbastanza in linea sulla fase difensiva. Ci mancano i punti tra Salernitana e Monza, davanti stanno viaggiando e hanno tanti punti». Bonucci non si discute: «È il capitano della squadra, un giocatore di personalità. Deve gestire le forze, le energie come gli altri. A 35 anni si hanno forze diverse rispetto a 20 anni. Di Leo sono contento: è un giocatore, un uomo responsabile ed è importante per la squadra».