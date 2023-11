Juventus, Allegri mette la quinta: «Gruppo di ragazzi straordinari. Locatelli capitano e niente turnover»

Allegri punta la quinta vittoria consecutiva per chiudere il mini ciclo prima della sosta e mantenere la distanza minima dall’Inter capolista, prossima avversaria alla ripresa. Ma occhio a un Cagliari rilanciato da 3 vittorie consecutive, mentre in casa Juve si pesano le assenze, in particolare quella di Rabiot squalificato.

LOCA CAPITANO

«La fascia di capitano la indosserà Locatelli, fresco di rinnovo, gli diamo un bel premio… In porta Szczesny, quest’anno purtroppo non giocando le coppe abbiamo partite in meno quindi per Perin ci sarà meno spazio del solito. In difesa Gatti titolare nonostante la diffida: non possiamo fare calcoli, ho un gruppo di ragazzi straordinari, che sta facendo cose importanti. Dopo la sosta rientrerà Alex Sandro, come Weah, non credo ancora Danilo. Dobbiamo continuare a lavorare per l’obiettivo di giocare la prossima Champions».

UMILTA’

«Ranieri non ti dà vantaggi, bisogna fare una partita di tecnica e non perdere la cosa più importante, la compattezza di squadra.

Non dobbiamo strafare, va affrontato con serenità, ma anche con umiltà e rispetto contro una squadra che sta facendo bene. L’importante è la partita di domani, poi penseremo all’Inter, altrimenti buttiamo quanto fatto nelle ultime partite. In 19 anni di carriera non c’è mai stato un anno uguale all’altro. Ho ricordi straordinari a Cagliari, ho degli amici».

DEL PIERO ALLA JUVE?

«Sono cose che non riguardano me ma la società. Io devo pensare solo ai giocatori, allo staff e a chi lavora alla Continassa. Ci sono altre persone in società, il direttore e l’amministratore delegato, che decideranno».