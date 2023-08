Allegri lancia la Juve alla vigilia dell’Udinese: «Champions obiettivo minimo, ma puntiamo sempre al massimo. Mercato? Fino al 2 può succedere di tutto»

«L’obiettivo minimo è rientrare in Champions, anche se sul campo i ragazzi l’avevano già conquistata nella scorsa stagione». Max Allegri riparte nella nuova stagione esattamente dove aveva chiuso, in mezzo però balla la decisione della Uefa di escludere i bianconeri dalle coppe europee per un anno. Il tecnico non esclude ancora qualche colpo di mercato nelle ultime settimane, e punta in alto, ma la favorita per lo scudetto rimane il Napoli.

MERCATO La società è vigile su quello che dobbiamo fare. Sono molto contento della rosa, e di come sta lavorando il gruppo, dovremo essere bravi ad arrivare ad aprile nelle prime 4 posizioni, obiettivo minimo, ma puntiamo sempre al massimo.

GRIGLIA Di solito chi vince è favorito, poi ci sono Inter, Milan, Lazio. La differenza tra noi e il Napoli, lo scorso anno, sono stati i 15 punti in trasferta. Noi ne abbiamo fatti 30, loro 45.

MANCINI E SPALLETTI – Roberto ha fatto un ottimo lavoro in Nazionale, ha vinto un Europeo. Faccio un grosso in bocca al lupo a Spalletti per un incarico importante dopo la vittoria dello Scudetto

SENZA COPPE Non so se è un vantaggio o uno svantaggio, c’è amarezza a non giocare la Champions; dal 2010 ho sempre avuto la fortuna di parteciparvi.

Dovremo essere bravi a trasformare questa amarezza in rabbia per ottenere il risultato. Per il DNA di questo club, non giocare la Champions ci lascia spiazzati

POGBA Oggi decido se convocarlo per Udine. Sono contento per gli ultimi giorni, per i 40 minuti fatti l’altro giorno. È un giocatore diverso dagli altri. Viene da un anno di inattività, averlo a disposizione è un bel vantaggio per noi.

NUOVA JUVE Con Giuntoli siamo in ottimi rapporti, si è integrato e si sta integrando bene».

CHIESA E VLAHO Federico è tornato, rispetto all’anno scorso, con più consapevolezza e serenità e ha una gamba diversa. Dusan ha passato momenti di alti e bassi dopo la pubalgia. Sta meglio, non è ancora al 100% ma è in netto miglioramento