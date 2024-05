Allegri, cosa succede? Esonero, licenziamento o continuare fino a fine stagione: ecco i possibili scenari

Continuano le discussioni interne alla Juventus riguardo il futuro di Massimiliano Allegri. Dopo la vittoria in Coppa Italia, il tecnico è stato protagonista di una serie di eventi che hanno messo in serio dubbio la sua permanenza alla guida della squadra. L'allenatore bianconero, infatti, ha avuto un acceso scontro con l'arbitro in campo (che gli è costato l'espulsione), ha allontanato il dirigente Cristiano Giuntoli durante i festeggiamenti, ed è stato protagonista di un accesso diverbio con Guido Vaciago, direttore di Tuttosport, subito dopo la conferenza stampa. Il destino di Allegri sembra ormai segnato, ma resta incertezza sulla modalità di questo "divorzio".

L'esonero immediato

Il futuro di Allegri sembra già segnato: non sarà alla guida della Juventus il prossimo anno. Tuttavia, la dirigenza sta valutando la possibilità di un esonero immediato prima della partita contro il Bologna allenato da Thiago Motta, che con buone probabilità sarà l'allenatore dei bianconeri nella prossima stagione.

Se la decisione di interrompere subito il rapporto dovesse essere presa, il tecnico della Primavera, Paolo Montero, potrebbe essere chiamato a guidare la squadra nelle ultime due partite di campionato.

L'ipotesi licenziamento

La Juventus sta anche cercando di capire se il comportamento di Allegri possa aver violato il codice etico del club e alcune clausole contrattuali, che regolano i comportamenti fuori dal campo e i rapporti con i media. Questo potrebbe consentire al club di risparmiare sul pagamento dei sette milioni di euro dell'ultima annualità del contratto di Allegri, qualora venisse trovato un motivo valido per un licenziamento per giusta causa.

Arrivare a fine stagione

L'ultima possibilità è che le strade di Allegri e della Juve si dividano soltanto a fine stagione. La Juve, del resto, è ormai qualificata per la prossima Champions League quindi le ultime due partite da disputare non hanno un gran valore. In questo scenario complesso, la società bianconera sta cercando una soluzione che le permetta di chiudere rapidamente e senza troppi strascichi una vicenda che rischia di mettere ulteriormente in difficoltà l'immagine del club e la serenità dell'ambiente.

Il litigio con Vaciago

Secondo le ricostruzioni, Allegri avrebbe insultato pesantemente Vaciago, accusandolo di non riportare la verità e minacciandolo fisicamente: «Direttore di m...! Scrivi la verità sul tuo giornale, non quello che ti dice la società! Smettila di fare le marchette con la società», avrebbe urlato. Successivamente, avrebbe continuato con minacce fisiche: «Guarda che so dove venire a prenderti. So dove aspettarti. Vengo e ti strappo tutte e due le orecchie. Vengo e ti picchio sul muso», avrebbe dichiarato Vaciago. Allegri, tramite una nota del suo avvocato Paolo Rodella, ha negato le accuse, descrivendo l'accaduto come un alterco verbale reciproco e nulla più. Tuttavia, l'incidente ha alimentato un clima teso all'interno del club, già pronto a separarsi dal tecnico alla fine della stagione.