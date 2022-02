Allegri vuole un'altra Juve contro l'Empoli. «Dobbiamo imparare a uccidere l'avversaria. Scudetto impossibile, la quota è a 85 punti»

E’ un’altra Juve rispetto a quella sconfitta allo Stadium nel girone di andata, proprio contro l’Empoli. Con qualche certezza e un Vlahovic in più, ma Allegri sa fin dove può arrivare. «Lo Scudetto è impossibile - spiega Max -, la quota è 85 e noi non ci possiamo arrivare, è roba per le Tre dell’Ave Maria. Dobbiamo essere più lucidi e capire quando uccidere l’avversario. In Europa non puoi dare agli avversari la possibilità di rientrare, contro l’Empoli serve una partita pesante».

INFERMERIA

Vediamo quelli che sono ancora in piedi, in più ci sono 2/3 ragazzi dell’U23 pronti eventualmente a giocare. Dispiaciuto per Kaio Jorge, ha avuto un brutto infortunio, lo aspettiamo come Chiesa. Dybala potrebbe essere a disposizione con la Fiorentina, Rugani vediamo. Chiellini per la prossima è ancora out, Alex Sandro domani non c’è, Bernardeschi migliora, vediamo poi dalla prossima settimana come sta

SI SCALDA KEAN

Domani potrebbe esserci spazio per Kean, uno tra Vlaho e Morata riposerà. Se giocherà dovrà fare una buona partita e mettersi a disposizione, lo vedo sereno.

VLAHOVIC

Ci sono partite in cui gli attaccanti toccano pochi palloni, l’importante è che facciano gol. Sono contento del suo debutto in Champions. Pochi gol in generale? In Spagna abbiamo sbagliato molte scelte di passaggio, con più lucidità potevamo segnare di più.

ZERO TITOLI?

Questo lo vedremo alla fine, intanto siamo lì a lottare. Quando a marzo la squadra è in lotta per il quarto posto, in Coppa Italia e in Champions, la stagione sta viaggiando bene.