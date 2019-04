Juventus, Allegri spera per Cristiano Ronaldo: «Con l'Ajax è difficile, ma fiduciosi. Kean? Deve rimanere sereno»

TORINO – La Juve si scopre improvvisamente fragile, con l’infermeria sovraffollata a 9 giorni dall’andata dei quarti contro l’Ajax ed emergenza piena in quasi tutti i reparti per Max Allegri. “Douglas Costa oggi ha fatto gli esami - spiega l’allenatore -, dovrebbe essere a disposizione con l’Ajax, Khedira ha lavorato in gruppo, vediamo per il Milan. Il rientro di Cuadrado è imminente entro 7-10 giorni, Dybala sarà valutato oggi. Se sta bene viene a Cagliari e può anche giocare, ma se ha ancora fastidio è inutile convocarlo. Stamattina Mandzukic aveva la febbre, vediamo se lo portiamo a Cagliari. Perin ieri ha preso un colpo alla spalla, non verrà a Cagliari, speriamo di recuperarlo per l’Ajax. Spinazzola ha avuto un problema al ginocchio, farà altri esami non tornerà prima di 10-15 giorni. Barzagli dovrebbe rientrare per il finale di stagione”. Un quadro clinico allarmante, al quale si aggiungono valutazioni e speranze per il più atteso. “Ronaldo sta lavorando, speriamo di averlo per l’Ajax. Lavora bene ogni giorno, bisogna essere fiduciosi. Oggi ha fatto un nuovo esame, la situazione va molto meglio, la gamba sta meglio, mancano ancora 9 giorni abbiamo ancora tempo. Domani avrà a disposizione 13 giocatori di movimento e tre portieri, più 3 ragazzi: Mavididi, Kastanos, Nicolussi Caviglia.



KEAN IN CIELO – “Kean? E’ un giovane con grande entusiasmo, sta bene, il Cagliari sarà un bel test su campo. Deve rimanere sereno, anche quando non segnerà. La sfida deve essere quella di migliorarsi sempre, non si deve accontentare di fare un anno bene con il rischio di perdersi come è successo a tantissimi. La differenza la fa la testa. Ci sono momento in cui i ragazzi si devono divertire altri in cui devono lavorare sodo, si fa presto a perdersi. Spero abbia intelligenza e chi lo aiuta a gestirsi e capire le cose. Altrimenti bisogna dargli da mangiare con la balestra…”.



IPOTESI DIFESA A 3 – “Serve una gara tosta, di battaglia. Il Napoli è nelle condizioni in cui non ha nulla da perdere. Può vincerle tutte, arrivando a 90 punti. Difesa a tre? Dipende da Cancelo, se gioca dall’inizio o lo metto attaccante. Vediamo chi sta meglio. Cancelo deve crescere molto, molto dipende dalla testa con cui fa le cose; serve voglia di migliorarsi e non ci si deve accontentare. Conta l’ultimo step e quanto vuole sacrificarsi e migliorare. Can difensore? Può avere un futuro da difensore centrale, nello stesso tempo gioca anche dentro il campo, è già importante ma può migliorare molto. Dopo il suo problema di salute ha dimostrato entusiasmo e voglia, trascina in campo, è un esempio importante anche per i giovani”.

