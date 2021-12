Allegri non si fida del Cagliari. «Sbagliamo se pensiamo che sarà facile. Nei prossimi due mesi ci giochiamo la stagione»

«Se crediamo che domani sarà una partita facile sbagliamo di grosso». Allegri prova a combattere i cali di tensione bianconeri a parole, dopo la vittoria contro il Bologna, alla vigilia dell’ultima gara del 2021. «Non possiamo permetterci un altro passo falso in casa - continua Max - anche perché ci mancano i punti di quelle 5 partite pareggiate e perse. Cerchiamo di vincere domani e ci prepariamo per il tour de force tra gennaio e febbraio. A fine febbraio vedremo se saremo in lotta per la Champions o fuori, se la classifica rimanesse questa sarebbe ottima. In questi due mesi ci giochiamo la stagione», ha detto ancora l'allenatore della Juventus nella conferenza stampa prima della partita contro il Cagliari.

APPROFONDIMENTI FINANZA Juventus, aumento di capitale: chiusa in anticipo offerta in... CALCIOMERCATO Roma, tutti i nomi per il mercato di gennaio: da Grillitsch a...

MERCATO. «Con i se del mercato non si va da nessuna parte. La rosa è ottima, si arriva fino a giugno con questi giocatori, lavorando e migliorando. Abbiamo cinque mesi per farlo e su questo dobbiamo essere concentrati e lavorare sereni».

RECUPERI. «Quelli che sono andati a Bologna sono a disposizione domani. De Sciglio e Bentancur stanno bene, domani mattina valuterò anche perché abbiamo Cuadrado diffidato. Dybala, Danilo, Chiesa e Chiellini il 30 saranno con la squadra, Danilo è quello più indietro. Poi vediamo Ramsey».

FARE PIU’ GOL. «Dobbiamo migliorare l’aspetto realizzativo: a Bologna abbiamo fatto una buona partita caratterialmente. Domani è una partita diversa a livello psicologico».

Allegri: «de Ligt sta crescendo, c'è stato un incontro per il rinnovo di Dybala»

RAIOLA SU DE LIGT. «Raiola ha detto che de Ligt ha bisogno di fare un altro step? Forse quello di domani, per fare gol. De Ligt sta crescendo, a Bologna ha fatto due interventi da grande difensore. Ha 22 anni, può solo crescere così come Chiesa, Rabiot, Kulusevski. Poi sul mercato chi vivrà vedrà».

RINNOVO DYBALA. «Non ne abbiamo parlato, c’era un incontro l’altro giorno con il procuratore. C’è stata un’investitura su Paulo, credo siano cose normali».