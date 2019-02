Juve, Allegri: «Dybala gioca, Khedira stop per un'aritmia. CR7 da solo non basta»

Ultimo aggiornamento: 20:30

Il tormentone dura poco. «Domanigioca, così siete contenti, ora posso anche andare a casa». L’argentino affiancherà Mandzukic e Ronaldo nel tridente,però dovrà ovviare ad assenze importanti per l'andata dell'ottavo di finale contro l'. «Non sono stati convocati, che prosegue nel suo programma di recupero, erimasto a Torino per accertamenti medici». Il centrocampista tedesco sarà sottoposto a uno studio elettrofisiologico e a un eventuale trattamento per un’aritmia atriale comparsa nella giornata odierna. Toccherà a Bentancur sostituirlo a centrocampo con Pjanic e Matuidi, mentre in difesa sono confermati Bonucci e Chiellini davanti a Szczesny.«Non è una partita come tutte le altre – ammette Allegri - ma un ottavo di finale, come quelli che abbiamo giocato negli ultimi anni. Sarà una bella partita tra due squadre organizzate, per la forza difensiva straordinaria dell’Atletico bisogna fare i complimenti a Simeone, ma noi ci siamo e vogliamo porre le basi per il passaggio del turno. Abbiamo avuto delle difficoltà a livello di squadra ma ora siamo in crescita, ho detto alla squadra che domani è molto importante fare un gol. Non firmo per un pareggio, nemmeno per l’1-1. Meglio due.? Negli ultimi 11 anni è il capocannoniere dellacon Messi, per noi è un vantaggio, una possibilità in più, ma facciamo un passo alla volta. Per laChampions è sempre stata un obiettivo da quando sono arrivato io. In campionato hai 38 partite, qui se sbagli 10 minuti vai fuori. Le punizioni? Le possono tirare tutti, non abbiamo fatto ancora un gol quindi può tirare anche».