Allarme meteo: rischi per la sfida di domani sera all'Olimpico

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Su Lazio-Inter incombe il pericolo maltempo. L’allarme meteo lanciato dalla Protezione Civile del Lazio per questo week-end potrebbe mettere a rischio lo svolgimento del positicipo di domani sera all’Olimpico. Le due società e la Lega calcio stanno ovviamente monitorando e sono pronte ad attuare le procedure d’emergenza in caso di violenti precipitazioni che dovessero far peggiorare la situazione meteorologica. Fino a ieri sera ai due club non sono arrivate notifiche ufficiali in merito a possibili allerta-rinvio e così la vendita dei biglietti è continuata a ritmi normali. Al momento, all’Olimpico sono attesi oltre 40.000 spettatori. Nel caso la gara dovesse essere rinviata,però, trovare la data per l’eventuale recupero non sarà semplice. Tra le ipotesi che possono essere messe sul tavolo, anche quella di un posticipo a mercoledì, con il benestare della Lega Calcio e, ovviamente, l’accordo tra le due società. La giornata di oggi, durante la quale è prevista un’abbondante caduta di pioggia, sarà decisiva anche se è possibile che si arrivi con il dubbio rinvio fino all’ultimo momento. Un autentico giallo, intorno alla gara.