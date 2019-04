Ultimo aggiornamento: 19:15

Dopo un’ astinenza durata quattro partite la Flaminia Civita Castellana è tornata alla vittoria è ora la quota salvezza è molto vicina; mancano al traguardo solo cinque punti. L’uomo decisivo della gara vinta contro il Castiadas in casa ( 2-1) è stato Antonio “ Totò” Ferrara, che, ha realizzato un gol di testa arrivando a quota dieci e si è procurato anche un rigore. Da piedi dell’attaccante romano ( abita a Colle Salario) e dalle sue improvvise accelerazioni che lasciano sul posto gli avversati, passa in questo momento la salvezza dei civitonici.«Sono contento poiché per la prima volta in carriera ho segnato di testa - ha fatto notare la punta rossoblù - e raggiunto nello stesso momento il traguardo della doppia cifra. Tutte reti che dedico a Noemi, la mia fidanzata che mi sostiene ogni domenica; se arrivo a quindici la porto all’altare. Scherzi a parte, spero a questo punto di continuare a segnare per contribuire a raggiungere la salvezza prima possibile con il supporto dei miei compagni. I presupposti per farlo ci sono tutti e la salvezza la merita soprattuto la società, il tecnico e i tifosi che ci sostengono con passione. Il successo contro i sardi ci ha caricato di nuovo le batterie e ora non resta che dare continuità ai risultati positivi. A partire da domenica contro l'Aprilia».