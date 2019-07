Dopo gli acquisti di Iacob e Libertini, entrambi ex Villalba, l'Ottavia questa volta blinda la porta: trattasi di Francesco Proietti Gaffi. L'estremo difensore proviene dall'Astrea ed in passato ha avuto diverse esperienze tra Serie C e Serie D, e anche col settore giovanile della Roma.

Ultimo aggiornamento: 17:24

© RIPRODUZIONE RISERVATA