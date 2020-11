All-in sul campionato. Più che svelarlo, a confermarlo ci ha pensato domenica sera Fonseca. Tra gli elogi meritati per il successo sulla Fiorentina, gli viene chiesto nel post-gara se non ritiene di aver esagerato con il turnover di coppa. Paulo abbozza un sorriso e poi tira giù la maschera: «Dobbiamo renderci conto che Dzeko, Pedro e Mkhitaryan non sono ragazzini...Devo gestirli durante la settimana, consentendo loro di riposare». Una conferma indiretta di quello che si era già intuito dalle scelte operata in coppa: la Roma punta tutte le sue fiches per tornare in Champions. E poco importa se Ibrahimovic a 39 anni viene impiegato indifferentemente da Pioli in campionato e in Europa: Paulo la sua scelta l’ha fatta e non intende tornare indietro. Una decisione - agevolata anche dal sorteggio favorevole di Nyon - che ufficialmente gli permette sia «di far crescere i giovani in rosa» sia rivalutare qualche calciatore, inizialmente fuori dal progetto (Fazio e Jesus ad esempio), in ottica mercato di gennaio. La realtà però dice anche altro. Le due stagioni senza Champions hanno infatti aggravato in modo considerevole i conti del club a tal punto che a fronte del rosso di bilancio maturato nell’ultimo esercizio finanziario chiuso a giugno (-204 milioni), l’aumento di capitale originario indetto da Pallotta di 150 milioni passerà a 210 il 9 dicembre con l’ok dell’assemblea dei soci. Un altro anno senza l’Europa che conta diventerebbe un problema molto serio.



CORSA ALLA META

«Vogliamo migliorarci», ripete come un mantra Paulo. E migliorarsi, per una squadra che lo scorso anno è arrivata quinta, non può che essere salire almeno di un gradino nella graduatoria finale. L’avvio è confortante. Al di là di qualche passaggio a vuoto che tuttavia non ha scalfito l’imbattibilità del gruppo sul campo, togliendo lo 0-3 a tavolino di Verona (il cui ricorso verrà discusso domani), la Roma ha un punto in più dello scorso anno. La classifica dice 11 alla pari di Napoli e Inter ma senza l’harakiri delle liste, ora i giallorossi sarebbero terzi a quota 12, insieme a Juventus e Atalanta. In un torneo al momento senza padroni, Fonseca prova a dare continuità ad un gruppo che in campionato non perde ormai da 14 gare (10 vittorie e 4 pareggi), ossia dal nefasto Roma-Udinese 0-2 (2 luglio) che sancì con largo anticipo l’addio alla corsa Champions della passata stagione. Il ritorno di Smalling ha regalato sicurezza al reparto e non sembra un caso che per la seconda partita consecutiva il portiere di turno inanella un cleen-sheet, il quarto stagionale su 8 gare disputate.



QUALITÀ AL POTERE

Lì davanti, poi, la soluzione è semplice: basta far arrivare il pallone ai tre tenori. Degli 11 gol siglati (3 su rigore) 6 sono della premiata ditta Dzeko-Pedro-Mkhitaryan. L’armeno è l’unico del trio ancora a secco ma porta in dote la bellezza di 5 assist (4 in campionato e 1 in coppa). Giocano insieme da un mese e mezzo ma sembra che lo facciano da una vita. Se a loro si somma Pellegrini tornato a ottimi livelli, la Roma sembra aver tutto per continuare la sua marcia. Del resto la forza della qualità difficilmente tradisce. Figuriamoci se riposata e con appena una partita nelle gambe a settimana.

