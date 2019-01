La decisione è arrivata in serata a ridosso della seduta di allenamento della squadra. L'Eretum Monterotondo ha sollevato dall'incarico di responsabile della prima squadra il tecnico Claudio Solimina. Alla base dell'esonero, un rendimento quello della squadra, non in linea con le aspettative della società, convinta di aver messo a disposizione del tecnico una rosa in grado di competere per le prime due posizioni. Decisive, evidentemente, le due sfide importanti giocate contro il Real Monterotondo Scalo, pareggiata in extremis, e la sconfitta di misura contro l'Unipomezia di domenica scorsa. La guida tecnica della squadra è stata affidata ad interim al vice allenatore Valter Di Francesco che ha svolto gli allenamenti dopo il saluto dell'ex tecnico alla squadra. Solimina lascia Monterotondo, dove da calciatore aveva regalato gioie e lustri ai tifosi eretini. Ultimo aggiornamento: 21:49





