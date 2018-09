© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'Arce di mister Stefano Campolo si è aggiudicata la gara di andata del primo turno di Coppa Italia regionale riservata alle squadre di Eccellenza, superando nettamente per 3-0 l'Ausonia. In rete per l'Arce Andrea Pintori, Gianmarco D'Alessandris e sandro Buonanno ovvero i tre attaccanti a disposizione di Campolo. Dopo tre sconfitte consecutive in campionato l'Arce rivede la luce. Il ritorno a campi invertiti il 10 ottobre.Tornando all'Arce si è rivisto in campo da titolare il difensore Gianluca Colò. «E' stata una partita quasi perfetta da parte nostra e come dice il risultato abbiamo giocato con tranquillità e sicurezza nei nostri mezzi. Siamo stati piu' solidi dietro- ha spiegato Gianluca Colò- ed abbiamo sfruttato la qualità che abbiamo davanti. Per domenica in casa contro il Colleferro bisogna solo vincere, ci servono i tre punti per muovere la classifica e dare una svolta al campionato. Per quanto mi riguarda sono abituato che se sto fuori lavoro il triplo e cerco di farmi trovare pronto. Le scuse non mi piacciono».«Ho visto il vero Arce ma l'avevo già visto in qualche partita scorsa, tipo domenica. Siamo stati piu' attenti e bravi a ripartire- ha aggiunto Colò- la qualità c'è basta vedere i nomi, sen za fare chiacchiere bisogna solo lavorare a testa bassa». Per quanto riguarda l'Ausonia invece è la terza sconfitta consecutiva tra campionato e Coppa Italia.«Siamo in crisi è vero, dobbiamo solo lavorare e stare zitti» si è limitato a dire Roberto Gioia. Domenica l'Ausonia riceve la Cavese.