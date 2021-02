Alisson, il portiere del Liverpool sotto choc: il padre è morto affogato, aveva 57 anni

Grave lutto per Alisson. È morto in Brasile Jose Agostinho Becker, il padre dell’ex portiere della Roma, oggi in forza al Liverpool. Secondo quanto ha fatto sapere la polizia locale, l’uomo sarebbe affogato durante una nuotata in un lago vicino la propria abitazione. Aveva 57 anni.

L’evento, accaduto nella notte italiana, è accaduto Rincao do Inferno, località a sud del Brasile dove la famiglia trascorre le proprie vacanze. Secondo quanto riportato da ESPN Brasile, le autorità locali avrebbero scartato l’ipotesi del delitto.

The father of Alisson Becker drowned in a lake near his holiday home in southern Brazil on Wednesday, local police have confirmed.

Thoughts are with the #LFC goalkeeper this morning.

— Anfield Watch (@AnfieldWatch) February 25, 2021