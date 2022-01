Alexander Blessin è il nuovo allenatore del Genoa

Mercoledì 19 Gennaio 2022, 21:57 - Ultimo aggiornamento: 22:06

di Marco Callai

Né Nicola né Maran. La scelta del direttore sportivo Johannes Spors, avallata da 777 Partners, è internazionale. Alexander Blessin è, a sorpresa, il quarto allenatore ad accomodarsi sull'incandescente panchina del Genoa dopo Ballardini, Shevchenko e, per la disastrosa partita di Firenze, Konko. Prevale così la volontà di affidarsi ancora a un nome straniero dopo l'accordo saltato in extremis con Bruno Labbadia.

Quarantotto anni, tedesco, Blessin segue per otto stagioni il settore giovanile del Lipsia prima di sedersi, nelle ultime due annate, sulla panchina dell'Ostenda, club della massima serie belga impegnato nella lotta per non retrocedere. Firma un contratto per due stagioni e mezzo che lo lega al Grifone sino a giugno 2024.

L'esordio sulla panchina del Genoa sarà sabato prossimo alle 15 al Ferraris per la delicatissima sfida interna contro l'Udinese.