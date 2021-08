Alessandro Florenzi lascia la Roma, il Milan si fa avanti

Lunedì 9 Agosto 2021, 13:27

Un prestito con diritto di riscatto: questa sarebbe la proposta avanzata dal Milan per tentare di chiudere l’accordo con la Roma, in vista dell’addio di Alessandro Florenzi appena rientrato dalla stagione al Paris Saint-Germain.

Nonostante il rientro dopo l’infortunio di Davide Calabria, il Milan ha bisogno di rinforzarsi sulla fascia destra. Così la dirigenza, tra le varie ipotesi e i diversi nomi presi in considerazione, avrebbe concretamente pensato al terzino romano come giocatore in più. D'altra parte la Roma di Mourinho è già coperta in quel reparto e la società sta cercando una nuova destinazione per Florenzi. Nel video i dettagli della trattativa.