Alessandro Di Mario torna a parlare della finale e del suo errore dal dischetto

Cynthia ad un passo dal sogno con la Coppa Italia che sfugge dalle mani dei ragazzi di mister Panno solo alla crudele lotteria dei rigori che ha visto trionfare il Team Nuova Florida dopo ben 10 rigori calciati e ha visto l’errore di Di Mario, protagonista, comunque, di una competizione giocata ad altissimo livello il noto centravanti in forza al Cynthia da due stagioni. Suo il goal che ha inchiodato la Valle del Tevere alla resa in semifinale, sua la rete che ha permesso ai castellani di portare il Team Nuova Florida a giocarsi la Coppa, prima ai supplementari, poi ai calci di rigore. Penalty, ben 10 calciati da ambedue i team, che hanno visto proprio Di Mario non centrare il bersaglio pieno al quarto tentativo, da parte della compagine di Genzano. “Abbiamo giocato un grande torneo - racconta Alessandro Di Mario - peccato sia finito in questa maniera, sono dispiaciuto per aver non aver trasformato il calcio di rigore di mia competenza. Personalmente c’è soddisfazione per aver fatto goal in semifinale ed in finale ma l’errore dagli undici metri commesso sinceramente mi rattrista molto”.

