Il Trastevere vince in trasferta (3-1) il recupero della 31° giornata contro l’Albalonga e si porta ( come l’ Avellino vincente sull’Aprilia per 2-0) a meno sette della capolista Lanusei.Dopo questi risultati comunque la lotta per i secondo posto, con un occhio sempre al primo, riguarda sempre più queste due formazioni.Mentre per l'Albalonga che è uscita fuori dalla corsa verso i play-off con questo capitombolo la stagione si può dire quasi conclusa.E’ stata una gara quasi senza storia quella del successo (ventesimo stagionale) della formazione allenata da Fabrizio Perotti ad Albano.I rionali sono passati in vantaggio con il rientrante Lorusso, con un tiro di piatto destro; poi è stata la volta alla fine del primo tempo di Sfanó (sesto gol personale) a segnare e a portare a due le reti di vantaggio in favore dei romani.Nella ripresa eurogol di Panico con un tiro da trenta metri ha chiuso la gara.A dieci minuti dalla fine c’è stato il gol della bandiera di Gaetani.Il commento del capitano Marco Sfanò. « E’ stata una bella prestazione, oltre ad un buon risultato – ha detto - ho rivisto la vera squadra, che combatte, è motivata e determinata. Bene cosi. Ora occorre dare continuità a questo risultato a partire da domenica contro l’Anagni».L’Aprilia ( stessa fine dell'Albalonga) è stata messo ko dall’Avellino con le reti di De Vena e Matute.