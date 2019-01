© RIPRODUZIONE RISERVATA

Finisce ai quarti di finale la corsa dell’Albalonga in Coppa Italia. Col Messina del tecnico Oberdan Biagioni finisce 2-2 ai tempi regolamentari, poi i peloritani si impongono dal dischetto. Eppure l’inizio dei castellani (con Corsetti inizialmente in panchina perché reduce da infortunio muscolare) era stato positivo col gol dell’1-0 siglato da Barone, su calcio di rigore procurato da Succi. Al 27’ il pari ospite con una bella incursione di Arciadiacono (il migliore dei suoi), poi l’Albalonga prova a spingere e sciupa opportunità importanti (Pellecchia prima dell’intervallo, Pippi e Proietti nella ripresa) prima di andare sotto al 16’ della ripresa sull’inserimento vincente di Cocimano, premiato dall’assist del solito Arcidiacono.L’Albalonga non si arrende e, dopo essere stata graziata da Catalano (tiro alto da pochi passi al 32’), trova il 2-2 al 35’ con un colpo di testa di Succi che approfitta di un clamoroso errore in uscita del portiere ospite. Prima dei rigori, mister D’Adderio (che aveva fatto esordire anche l’ultimo arrivato Gaetani) cambia il portiere mettendo Del Moro per Jorio, ma la mossa non paga: il Messina segna quattro tiri dal dischetto su quattro, mentre per l’Albalonga sono decisi i tiri di Corsetti e Barone che si infrangono sulla traversa.