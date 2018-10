Albalonga, parla Pippi: «Voglio continuare a segnare»

L'Albalonga anche questa volta ha racimolato nella seconda trasferta sarda di questa prima parte di stagione sul campo del Sassari Latte Dolce con la marcatura di Pippi. Ecco le parole dell'attaccante brasiliano classe 1984: «Abbiamo giocato un ottimo primo tempo, reagendo molto bene all’iniziale svantaggio. Anzi avremmo meritato di andare al riposo avanti nel punteggio, poi la ripresa è stata più equilibrata e alla fine il pareggio è stato sostanzialmente giusto». Domenica arriva un avversario speciale per lui e gli azzurri: «Ospiteremo il Monterosi, squadra con cui ho giocato per tre anni e che conta su diversi ex Albalonga, come ad esempio mister Mariotti. Conosco bene quell’ambiente e anche quest’anno hanno allestito un’ottima rosa. Mi sento bene e spero di continuare a segnare come fatto in questo inizio di stagione».

Ultimo aggiornamento: 21:50

