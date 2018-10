© RIPRODUZIONE RISERVATA

Secondo pari consecutivo per l'Albalonga. La squadra allenata da Fabrizio Ferrazzoli ha centrato a Lanusei un pari (0-0) che comunque permette di muovere la classifica. «Abbiamo giocato contro una bella squadra che è anche in salute - ha detto il diesse Giorgio Tomei - e il risultato finale ci sta tutto. Il primo tempo meglio noi, il secondo loro poichè hanno creato due occasioni».In casa biancoazzurra si guarda avanti con fiducia. «Anche perchè ci attendono tre impegni in otto giorni. Domenica contro la Flaminia in casa, con il Savoia in Coppa Italia e infine con il Latte Dolce in trasterta. Per ora focalizzeremo tutte le attenzioni alla sfida di domenica poichè dovremo fare i conti con una squadra ostica e con buone individualità». Per la sfida contro i civitonici Ferrazzoli avrà tutti i giocatori a disposizione, non sono in arrivo squalifiche e l'infermeria è vuota.