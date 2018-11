Albalonga, Paolacci: «Tre punti pesanti»

L'Albalonga ha inanellato un filotto di risultati importanti dopo aver collezionato sette punti in otto giorni. Prima il successo con l'Ostia, poi il pari in trasferta col Trastevere con l'esordio in panchina di Salvo Furio D'Adderio e poi l'ultimo trionfo dinanzi ai propri tifosi col Budoni. Il difensore centrale biancoblu Marco Paolacci, classe 1984, analizza il momento positivo della squadra culminato dalla vittoria nell'ultimo match: «Tre punti molto pesanti per una serie di motivazioni. Eravamo in emergenza assoluta vista l’assenza di diversi giocatori esperti, ma devo fare i complimenti a tutti quelli che hanno giocato e in particolare ai giovani per l’abnegazione, la grinta e la concentrazione dimostrata nell’arco dei novanta minuti. E’ stata una partita molto positiva dal punto di vista tattico e caratteriale».

Ultimo aggiornamento: 17:30

