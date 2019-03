Albalonga, Paolacci: «Abbiamo fatto un'ottima partita»

L'Albalonga c'è sempre e comunque: la squadra di mister Salvo Fulvio D'Adderio ha vinto con un secco 5-0 sul campo del Budoni dopo aver contemplato due domeniche di riposo a causa degli impegni della Rappresentativa Lnd al torneo di Viareggio. Le doppiette di Pippi e Corsetti e il gol finale di Fatati hanno consentito ai castellani di avvicinarsi alla zona play off e mercoledì c’è l’atteso recupero del match col Trastevere che potrebbe davvero rilanciare gli azzurri. «Abbiamo fatto davvero un’ottima partita a Budoni – commenta il difensore centrale classe 1984 Marco Paolacci, rientrato per l’occasione dopo quasi due mesi di stop per un problema al ginocchio – La squadra è scesa in campo concentrata e determinata nonostante giocasse in casa di un avversario alla ricerca di punti salvezza. Già a fine primo tempo eravamo in vantaggio per 3-0, ma siamo stati bravi a tenere alta l’attenzione anche nel secondo tempo, gestito in maniera autoritaria. Questa larga vittoria su un campo non semplice è la conferma che l’Albalonga c’è e vuole fare il massimo in questo finale di stagione: agganciare i play off non sarà un’impresa semplice, me non lasceremo nulla di intentato».

Ultimo aggiornamento: 18:10

