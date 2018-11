© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il nome già girava nelle ultime ore, ma ora c’è l’ufficialità. L’Albalonga, dopo il successo nell’anticipo di ieri contro l’Ostia Mare (1-0 firmato Corsetti), ha ufficializzato il successore dell’esonerato Ferazzoli. Si tratta del 58enne tecnico molisano Salvo Fulvio D’Adderio, ex calciatore professionista e ormai da vent’anni sulle panchine di diversi club importanti. L’ultima esperienza del tecnico è stata in Lega Pro, alla guida del Monopoli con cui ha ottenuto una salvezza in corsa nella stagione 2015-16. Un allenatore di spessore che è il segnale forte che l’Albalonga manda alle concorrenti del girone: i castellani credono fortemente alla rimonta in classifica.Questo il comunicato ufficiale del club castellano:“La SSD ALBALONGA comunica di aver raggiunto un accordo con il Mister Fulvio D'Adderio, a cui sarà affidata la guida tecnica della Prima Squadra.Fulvio D'Adderio classe 1960, da calciatore ha militato in Serie B e C collezionando 42 reti nel ruolo di tornante destro. Da allenatore, il Mister arriva con un ventennio di panchine alle spalle, tra i professionisti di B e C, ne citiamo alcune , Spezia,Sambenedettese, Foggia e Venezia.Il nuovo tecnico sarà presente già domani alla ripresa degli allenamenti.La Proprietà, la Dirigenza e tutta la SSD ALBALONGA augurano al neo allenatore le migliori soddisfazioni e gli rivolgono un grande in bocca al lupo per il suo nuovo incarico”.