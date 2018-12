Albalonga, Pace: «Contento per il mio gol»

L'Albalonga continua a perfezionare la sua tabella di marcia. Otto punti in quattro partite senza dimenticare la vittoria negli Ottavi di finale di Coppa Italia a Sorrento) per mister D'Adderio alla guida della società biancoblù. Il trend positivo è proseguito anche ieri, nel match interno contro la Torres battuta 2-0. A sbloccare il risultato dopo un’ora di sostanziale equilibrio è stato il giovane esterno difensivo Federico Pace, alla sua prima rete con la maglia dell’Albalonga. "Ci ho provato ed è andata bene, sono contento per questo gol anche se non è il primo in serie D visto che l’anno scorso ne avevo segnati due con la maglia dell’Aprilia».

