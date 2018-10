© RIPRODUZIONE RISERVATA

La sesta giornata in serie D propone il derby degli ex tra Albalonga e Monterosi. A partire dai due tecnici. Quello della squadra di casa, Ferrazzoli, è stato nella scorsa stagione sulla panchina della squadra ospite; mentre Mariotti quest’estate si è trasferito da Albano sulla panchina della squadra viterbese. Oltre all’incrocio delle panchine sarà una sfida piena di ex calciatori: da Pippi e Lommi, che ora giocano nell’Albalonga, e che si ritroveranno di fronte allo loro ex squadra. Mentre sull’altra sponda ci saranno Frasca, Alonzi e Proia.«Si confrontano due squadre di valore – fa notare Ferrazzoli - L'Albalonga è avanti in classifica e cercherà di recuperare lo svantaggio. Di sicuro sarà una bella gara».Il Trastevere sarà invece di scena a Budoni, nella seconda trasferta di fila, stavolta in terra sarda. Jacopo Vendetti, oltre cento presenze in maglia amaranto, guarda con obiettività i risultati ottenuti finora. «Contro il Budoni è necessario continuare con l'approccio che ci ha contraddistinto in queste ultime gare. Oltretutto, le trasferte in Sardegna non sono mai facili».Il programma del Girone G: Albalonga-Monterosi (Julio Milan Silvera di Valdarno), Anzio-Latte Dolce Sassari (Cristiano Ursini di Pescara), Budoni-Trastevere (Matteo Canci di Carrara), Avellino-Lanusei (Andrea Bianchini di Perugia), Città Di Anagni-Flaminia (David Guida di Torre Annunziata), Ladispoli-Castiadas (Fabio Rosario Luongo di Napoli), Latina-Aprilia Racing (Giorgio Vergaro di Bari), Lupa Roma-Ostiamare (Valerio Pezzopane di L'aquila), Sff Atletico-Cassino (Marco Gullotta di Siracusa), Torres-Vis Artena (Davide Faraon di Conegliano).