Al via i quarti di finale di Coppa Italia Serie D: il Lazio è presente solo con l’Albanlonga. La formazione di D’Adderio domani ospiterà il Messina, che dopo un avvio di campionato incerto è tornato in forma. Il calcio d’inizio è fissato per le 14.30 e arbitra il match Scatena di Avezzano. Nella squadra di casa sarà assente Panini per squalifica. In caso di parità al termine dei tempi regolamentari si va diretti ai calci di rigore. «Occorre stare attenti – ha detto il diesse Giorgio Tomei - giochiamo contro una squadra che si è rinforzata e sta trovando la sua dimensione. In una partita secca occorre tenere sempre alta la concentrazione. E' chiaro che puntiamo a superare il turno poichè tornare a giocare una finale e vincerla è il nostro obiettivo». In attacco la coppia potrebbe essere quella formata da Pippi e Corsetti.





© RIPRODUZIONE RISERVATA