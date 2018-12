Albalonga, Magliocchetti: «Abbiamo portato a casa un risultato importante»

L'Albalonga continua a salire in classifica vincendo. La squadra azzurra in condominio con Aprilia e Monterosi ha scavalcato anche l'Avellino e si è collocata al quarto posto in classifica dopo il bel trionfo interno per 3-1 sul Cassino. Il match ha visto la prodezza di Corsetti, poi è arrivato il secondo gol di Succi e infine si è registrato il tris di Matteo Magliocchetti, centrocampista classe 1998 che aveva già segnato nel turno infrasettimanale interno con il Ladispoli. «Non mi era mai successo di segnare in due partite così ravvicinate – sorride la mezzala – Ma è sicuramente un buon momento sia per me che per la squadra». La partita col Cassino non è stata semplice, soprattutto nella fase iniziale quando l’Albalonga di mister D’Adderio ha proposto un inedito 3-5-2. «Lo avevamo provato negli ultimi due giorni e quindi probabilmente ci è voluto qualche minuto per adattarci – spiega Magliocchetti – Dopo il gol fenomenale di Claudio (Corsetti, ndr), la gara è decisamente cambiata e abbiamo fatto molto bene. Nella ripresa, pur restando in inferiorità numerica e subendo su calcio di rigore la rete ospite, non abbiamo praticamente mai sofferto e abbiamo portato a casa un risultato molto importante».

Ultimo aggiornamento: 18:08

