E’ costato caro a Fabrizio Ferazzoli l’ultimo k.o. sul campo della Vis Artena. L’ormai ex tecnico dell’Albalonga è stato esonerato: giudicato insufficiente il cammino fin qui intrapreso nel campionato di serie D, dove la squadra azzurra ha collezionato appena 11 punti in 10 gare di campionato. Per il momento la squadra è stata affidata al preparatore atletico Mauro Taraborelli, mentre per il nome del nuovo tecnico sono tante le ipotesi al vaglio del direttore sportivo Giorgio Tomei che potrebbe rompere gli indugi già entro la serata di oggi o al massimo domani, visto che l’Albalonga (come altre formazioni del gruppo G) anticiperà a sabato il match interno con l’Ostia Mare per avere un giorno in più di riposo in vista del match infrasettimanale di mercoledì 14 novembre sul campo del Trastevere.Tra i nomi in ballo c’è pure quello di Roberto Chiappara che tra l’altro ha guidato (e bene) l’Albalonga due stagioni fa portandola fino alla finale di Coppa Italia di serie D e che l'anno scorso è stato il vice di Fabio Gallo in serie B allo Spezia, ma è un’ipotesi complicata. Meno quotate (al momento) le ipotesi legate a Pascucci e Paris.Infine ecco il comunicato di commiato del club castellano dal suo (ormai) ex giocatore.“La Ssd Albalonga comunica l’interruzione del rapporto con il mister Fabrizio Ferazzoli dall’incarico di allenatore della prima squadra. Al mister vanno i più sentiti ringraziamenti per l’attività svolta, per l’impegno, la serietà e la correttezza professionale, augurandogli il meglio per il prossimo futuro”.