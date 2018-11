Albalonga, Camerini va avanti con Taraborelli e De Angelis

Continua a non essere chiara la situazione in casa dell'Albalonga. Dopo l'esonero di mister Ferazzoli, a causa della sconfitta interna contro l'Aprilia Racing Club (3-1), la squadra continua a non avere un allenatore. Per il momento il presidente Camerini ha deciso di andare avanti con Mauro Taraborelli, preparatore atletico, e Fabio De Angelis, preparatore dei portieri, con la supervisione del direttore sportivo Giorgio Tomei, anch'egli d'accordo a non nominare subito un altro allenatore. Bisognerà aspettare dunque gli sviluppi dei prossimi giorni, anche perchè nella prossima giornata ci sarà la sfida contro la capolista Ostiamare.

Ultimo aggiornamento: 17:58

© RIPRODUZIONE RISERVATA