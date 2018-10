Albalonga, Barone: «Le abbiamo provate tutte per vincere»

Dieci punti racimolati dopo sette giornate e quattro pareggi in campionato, l'ultimo in casa contro il Monterosi. È lo score dell'Albalonga nel campionato di Serie D nel girone G. La compagine di mister Ferazzoli nell'ultimo turno si è dovuta accontentare del pareggio ma c'è da dire pure che può recriminare per un paio di episodi discutibili in area di rigore. «C’era un fallo di mano - afferma il regista Mario Barone - su un lungo lancio in direzione di Pippi al quarto d’ora della ripresa, poi nel finale l’arbitro ci ha assegnato un rigore e poi l’ha tolto dopo la segnalazione di un fuorigioco della assistente che non sembrava esserci. Comunque noi le abbiamo provate tutte per cercare di vincere la partita, ma di fronte c’era una squadra forte e con tanti ex importanti, tra cui il mister e anche il portiere Valerio Frasca che è stato autore di ottimi interventi».

Ultimo aggiornamento: 19:25

