Albalonga, Barone: «Dobbiamo dare di più»

L'Albalonga ha ciccato il secondo trionfo di fila, dopo la bella vittoria sul campo dell'Aprilia. Infatti la Vis Artena ha pareggiato 1-1 contro i ragazzi di mister Fulvio D'Adderio. Il centrocampista Mario Barone, che aveva trasformato il calcio di rigore iniziale segnandp il suo sesto gol in stagione, dice la sua sulla partita: «Nel primo tempo abbiamo fatto qualcosa in più. Nel secondo tempo, invece, siamo calati e nel finale abbiamo anche rischiato di perdere. Alla fine il pareggio ci ha consentito di guadagnare un punto sul Monterosi quinto, ma Cassino e Aprilia hanno vinto e per riuscire a sognare i play off dobbiamo giocare partite diverse. Nell’ultimo periodo siamo stati abbastanza altalenanti, dobbiamo provare a dare di più».

