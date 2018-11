Albalonga, baby Capogna: «Dispiaciuti per il pareggio»

Nella quattordicesima giornata del campionato di Serie D, girone G, l'Albalonga ha pareggiato 3-3 in trasferta contro la Lupa Roma. La squadra di mister Fulvio D'Adderio, reduce da sette punti nelle precedenti tre partite (di cui due con il neo tecnico in panchina), non è riuscita a fare bottino pieno a Rocca Priora, sul campo della Lupa Roma. Il 3-3 conclusivo è stato frutto di un’incredibile rimonta azzurra in dodici minuti dall’iniziale 0-2 e poi del definitivo gol del pari dei locali a metà ripresa. Il baby esterno Francesco Capogna, classe 2000, commenta l'ultimo match: «Un pareggio che lascia tanto rammarico. Siamo andati sotto di due reti in maniera strana all’inizio della partita, tra l’altro dopo aver colpito un palo con Pippi. Ma a quel punto dovevamo reagire e lo abbiamo fatto alla grande, riuscendo a ribaltare il risultato in pochi minuti. Poi nella ripresa forse abbiamo pensato di avere la gara in pugno: abbiamo sciupato le opportunità di chiudere la partita e non siamo stati concentrati su alcune situazioni difensive».

