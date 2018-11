© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'Albalonga stacca il pass per i quarti di finale di Coppa Italia, la Flaminia Civita Castellana no. La formazione castellana, allenata da Fulvio D'Adderio ha eliminato in trasferta per 2- 0 il Sorrento. Le reti sono state firmate al 28' del secondo tempo da Proietti e allo scadere di Pippi. «Risultato giusto - ha commentato il diesse Giorgio Tomei - la gara è stata giocata bene, sopratutto nella ripresa. Ora pensiamo al campionato, ci aspetta la Torres. L'Albalonga affronterà il 30 gennaio la vincente di Picerno - Messina che si gioca il 9 dicembre.La corsa della Flaminia Civita Castellana invece è terminata in casa. Il Giulianova si è aggiudicato il match ai calci di rigori per 4-3. I tempi regolamentati si erano chiusi sullo 0-0. I tiri dal dischetto hanno premiato la squadra che ha giocato meglio e messo in evidenza una migliore condizione fisica. Volti delusi tra la dirigenza civitonica a fine gara.« Ci vuole solo pazienza in questo momento» si è limitato a dire il presidente Francesco Bravini. La Flaminia, che non ha schierato Gnignera e De Maira squalificati, ma le due assenze non bastano a giustificare una prestazione sottotono. Il portiere Vitali ha limitato i danni con un paio di interventi prodigiosi. Quanto non c’è riuscito lui sono stati i legni della porta a fermare la sfera come è accaduto allo scadere con un colpo di testa di Di Paolo che si è stampato all’incrocio dei pali. Una sola occasione targata Flaminia quella di Ingretolli che ha tirato sul portiere in uscita, in precenza un tiro telefonato di Lazzarini. Alla fine hanno deciso i tiri dagli undici metri. Per la Flaminia hanno sbagliato Morbidelli e Lazzarini mentre hanno fatto centro, Carta, Ingretolli e Mignone. Quattro i centri del Giulianova; Tozzi Borsoi, Di Paolo, Antonelli, Palladini. Domenica contro l'Aprilia ci vuole una scossa da parte della Flaminia.