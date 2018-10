Albalonga agli ottavi, il Savoia saluta la competizione

Ampio turnover per il tecnico Squillante in vista dei tre impegni ravvicinati, in particolar modo per quanto riguarda il campionato che resta l’obiettivo principale. Molte le occasioni per il Savoia, alcune clamorose ma che gli attaccanti biancoscudati non sono riusciti a sfruttare, vedendosi così eliminare dalla coppa anche grazie ad un rigore concesso alla formazione di Albano Laziale trasformato in maniera esemplare da Pippi, mentre non è servito a dare il via alla rimonta il rigore trasformato da Tedesco per il Savoia. Da valutare in vista del campionato l’infortunio di Ortiz. Intanto la società rende nota la rescissione consensuale col centrocampista Crescenzo Liccardo, che non farà più parte della rosa dei bianchi. A Liccardo la società augura le migliori fortune per il proseguo della stagione, ringraziandolo per quanto fatto finora.

ALBALONGA: Del Moro, Lommi (1'st Pace), Novello, Proietti (28'st Di Cairano), Panini, Pucino, Magliocchetti, Fatati (21'st Corsetti), Pippi (1'st Massella), Pagliarini (21'st Paolacci), Mastromattei. A disp: Di Pietro, Sordi De Oliveira, Capogna, Follo. All: F. Ferazzoli.

SAVOIA: Riccio, D'Angeli (1'st Stellato), Marino, Gatto (30'st Ausiello), Guastamacchia, Poziello, Moretta (1'st Rekik), Ruci, Pisani (24'dt Del Sorbo), Tedesco, Felici (7'st Ortiz). A disp: Buono, Esposito, Cacace, Del Prete. All. L. Squillante

ARBITRO: Giorgio Di Cicco di Lanciano - ASSISTENTI: Pierpaolo Carella di L'Aquila, Mara Mainella di Lanciano

MARCATORI: 2' Mastromattei, 44' rig. Pippi, 17'st rig. Tedesco (S)

NOTE: Ammoniti Fatati, Di Cairano, Panini e Pace (A), Tedesco, Stellato e Del Sorbo (S). Recupero pt /, st 4'. Angoli 5-4. Fuorigioco 2-1.

Ultimo aggiornamento: 18:27

© RIPRODUZIONE RISERVATA