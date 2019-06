Marco Frioni non sarà più la guida tecnica dell'Alatri. Impegni di lavoro non gli consentono di proseguire il rapporto. In questi due anni il suo lavoro, le sue capacità umane, le sue conoscenze calcistiche sono state fondamentali per raggiungere gli obiettivi prefissati, lavorando in un contesto veramente difficile per alcuni periodi.

