Brutta pagina di cronaca questa mattina ad Alatri dove si giocava il sentito derby ciociaro tra Alatri e Ferentino valido per il campionato regionale di Promozione girone D. Al 16' del secondo tempo sul punteggio di 1-0 per il Ferentino dalla tribuna alatrense che ospitava circa 100 tifosi locali è partito un grosso petardo finito in campo. Il petardo è esploso vicino la panchina del Ferentino.Mentre mister e giocatori erano riparati dalla panchina il dirigente Marcello Zera tra l'altro vigile urbano impiegato nel Giudice di Pace ha sentito forte la botta. Subito si è messo le mani nell orecchio cadendo a terra e perdendo conoscenza. Le società sono intervenute con i giocatori ed il medico dell Alatri. Zera aveva perso conoscenza. Arrivata l ambulanza l ha portato in ospedale. È fuori pericolo. L'arbitro ha sospeso la partita. Condanna unanime dalle due società con il Ferentino che ringrazia gli alatresi per l'intervento tempestivo. In tribuna come da restrizione della Prefettura circa 100 tifosi.