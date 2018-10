Al via le gare di andata della coppa di Eccellenza

Sempre più avvincenti i match della coppa di Eccellenza che nella giornata di domani vede scendere in campo le formazioni qualificate agli ottavi di finale, con la competizione che entra ormai sempre più nel vivo. Il sorteggio ha regalato incroci sulla carta scoppiettanti come le sfide di Forano e Monterotondo e la valle del tevere che dopo aver eliminato l’Astrea, Dovrà vedersela con un’altra big del campionato, la Cavese di Sgarra. Interessanti anche la sfida tra la Perconti e il Cynthia. Mentre la vincitrice delle ultime due edizioni l’Unipomezia se la vedrà con la Virtus Nettuno. Tutte le gare avranno inizio alle 15.30 mentre le gare di ritorno sono programmate per il 7 Novembre. Segue il programma dell’andata.

COPPA DI ECCELLENZA - OTTAVI DI FINALE (Gare di Andata)

Civitavecchia - Boreale La Cavaccia (Allumiere)

Villalba - Arce Ocres Moca

E. Monterotondo - Morolo Cecconi

Valle del Tevere - Cavese Comunale

Virtus Nettuno - Unipomezia Pineta dei Liberti

Vigor Perconti - Cynthia Vigor Sporting Center

T. Nuova Florida - Itri Mazzucchi

P. C. Tor Sapienza - Campus Eur Castelli

