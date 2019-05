Al via la XXXVI edizione del Beppe Viola

Con le gare dell’Anco Marzio e del Trastevere Stadium è iniziata la XXXVI edizione della Champions League del calcio giovanile, la kermesse dedicata ai ragazzi 2004 della categoria Under 15. La gara inaugurale, preceduta dal giuramento dei due capitani, è stata tra Sff Atletico – Sport City terminata 5-0 per gli aeroportuali. A seguire, il derby tra Ostiamare e Honey Soccer City che si è conclusa a reti inviolate. Al Trastevere Stadium, invece, Campus Eur ha superato 1-0 la Vis Aurelia, mentre i padroni di casa del Trastevere hanni superato la Boreale Donorione 3-2. Per informazioni ed aggiornamenti sulla manifestazione consultare il sito www.torneobeppeviola.it e la pagina Facebook ufficiale Torneo “Beppe Viola” – La Champions League del calcio giovanile: qui troverete i live dai campi, gli highlights, i sondaggi, le cronache e le foto del torneo oltre che le interviste e gli speciali prodotti dalla redazione di Sport in Oro.

Ultimo aggiornamento: 18:08

© RIPRODUZIONE RISERVATA