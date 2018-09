© RIPRODUZIONE RISERVATA

Quinta giornata d’andata nel girone A di Eccellenza: Il compito di fermare la capolista Astrea ancora imbattuta questa volta tocca al Cynthia. Appuntamento alle 11 al campo Bruno Abatini di Genzano. «E’ chiaro che proveremo a vincere – ha detto il diesse castellano Finocchi – il tecnico Rughetti ha tutti a disposizione, i presupposti ci sono tutti per toglierci questa soddosfazione».Il programma della giornata prevede altri spunti interessanti come Casal Barriera-Almas Roma che vale il secondo posto e il titolo di inseguitrice ufficiale dei ministeriali. Da non perdere lo scontro che già vale un pezzo di salvezza tra Atletico Vescovio-Ronciglione United. Interessanti anche Civitavecchia- Sporting Genzano (ore 15); - Montespaccato-Campus Eur; R.Monterotondo Sc.-Montalto di Castro; - Unipomezia- Città di Palombara; Valle Del Tevere-Eretum Monterotondo; - Villalba-T.Nuova Florida.