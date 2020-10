© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un passo dopo l’altro con un sogno nel cuore. Akpa Akpro si gode il momento e non si pone limiti. Tre presenze con la maglia della Lazio, subentrando contro Cagliari, Atalanta e Inter. Tre spezzoni positivi per convincere Simone Inzaghi di aver fatto la scelta giusta, inserendolo nella lista per la Serie A. Il centrocampista ivoriano 28enne non si è fatto spaventare dallo scetticismo con cui è stato accolto all’inizio. Qualcuno, ancora oggi, anche tra gli addetti ai lavori, fatica a pronunciare il suo nome. «Ak-pa Ak-pro». Le pause sono necessarie per non commettere errori, ma chi il calcio lo conosce bene non ha avuto esitazioni sulle sue qualità. Mezzala, mediano e incontrista dinamico: l’ex Salernitana è un jolly alla corte di Inzaghi. In pochi, durante il ritiro estivo di Auronzo di Cadore, avrebbero scommesso sulla sua permanenza alla Lazio. Akpa, invece, allenamento dopo allenamento, si è meritato la fiducia del tecnico, che non ha esitato a gettarlo nella mischia all’Olimpico e alla Sardegna Arena.CONCORRENZANel mezzo la concorrenza è tanta. Al di là degli intoccabili, come Leiva, Milinkovic e Luis Alberto, sono diverse le alternative a disposizione dell’allenatore. Cataldi, smaltito il problema alla caviglia, negli anni ha scalato posizioni, guadagnandosi il ruolo di “vice Leiva” e non solo. La crescita dell’ex Primavera è stata esponenziale. Ha accetto la panchina senza malumori e, cosa più importante, si è fatto trovare pronto, dalla finale di Supercoppa contro la Juventus alla partita di Marassi con il Genoa durante la cavalcata per la lotta scudetto. Un talento da coltivare che può muoversi in tutti i ruoli del centrocampo. Senza trascurare la sua dote sui calci piazzati. Discorso diverso per Parolo, ormai prestato al reparto difensivo per gli infortuni di Radu, Vavro e Luiz Felipe, mentre i nuovi, Escalante e Pereira, dovranno dimostrare il loro valore.SFIDAInsomma, per Akpa Akpro non sarà facile, ma l’ivoriano sogna il grande. In due campionati di Serie B ha giocato 62 partite con la Salernitana. In carriera vanta ben 120 presenze in Ligue 1 con la maglia del Tolosa. Un curriculum niente male con uno “sponsor” non indifferente: Didier Drogba. «Congratulazioni per questa sfida». Così l’ex attaccante del Chelsea commentava l’approdo di Akpa alla Lazio. I due hanno fatto parte della spedizione della Costa d’Avorio per il Mondiale in Brasile del 2014. L’avventura degli “Elefanti” si fermò ai giorni. Un anno dopo Akpa vinse la Coppa d’Africa in Guinea Equatoriale. Un altro successo ottenuto senza i favori del pronostico.